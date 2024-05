Sondaggi Europee - Fratelli d’Italia l’unico partito a non crescere | il Pd a 6 punti Fiducia nel governo giù del 15% in un anno e mezzo

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladelin calo, i consensi deldella presidente del Consiglio ancora alti ma fermi. E’ la fotografia, a un mese dalle elezioni, delo di Swg per il TgLa7., va precisato subito, sarebbe comunque la forza politica italiana che conquisterebbe – secondo i dati dell’istituto triestino – il numero più ampio di seggi all’Europarlamento. Dall’altro lato bisogna anche sottolineare che nonostante tutte le difficoltà e le divisioni nel campo largo il centrosinistra (inteso come alleanza tra Pd, M5s e Verdi-Sinistra) se la giocherebbe contro il centrodestra di. Ladegli intervistati nelMeloni è calata di un punto da gennaio a oggi (dal 37 al 36) e ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle prese con la campagna per le elezioni europee , mostrando le ...

Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - spiega come mai Matteo Renzi si sia candidato all’ultimo posto in quattro circoscrizioni alle elezioni europee : ...

Chi è Giovanni Toti, dall’esordio in Mediaset al sogno del terzo mandato in Liguria - Chi è Giovanni Toti, dall’esordio in Mediaset al sogno del terzo mandato in Liguria - Dopo una breve parentesi giovanile nel Partito socialista di Craxi, la vera «discesa in campo» è a fianco di chi anni prima lo aveva assunto come giornalista, Silvio Berlusconi, che lo nomina ...

Corruzione in Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte nell’inchiesta - Corruzione in Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte nell’inchiesta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Corruzione in Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte nell’inchiesta ...

Europee 2024. Diritti&Rovesci in Europa confronto pubblico con i candidati europei del Nord Ovest - europee 2024. Diritti&Rovesci in Europa confronto pubblico con i candidati europei del Nord Ovest - (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2024 – “Diritti&Rovesci in Europa” è leitmotiv del tavolo di confronto pubblico organizzato il prossimo 10 maggio dalla Fisascat Cisl Lombardia in vista delle Ele ...