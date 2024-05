Notizie Flash | 2 a edizione – L’estero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Kiev. I Servizi di sicurezza ucraina (Ssu) hanno annunciato di aver sventato un tentativo da parte dei servizi russi (Fsb) di assassinare Volodymyr Zelensky insieme ad altri esponenti della leadership politica e militare dell’Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, due colonnelli dell’amministrazione della sicurezza ucraina, accusati di tradimento e di complicità con un attacco terroristico. Mosca. Le politiche di Vladimir Putin non cambieranno per il suo quinto mandato al Cremlino, ha affermato l’analista Tatyana Stanovaya, fondatrice di R-Politik, in una intervista a Politico. “L’obiettivo fondamentale di Putin è quello di produrre più armi, mantenere stabile l’economia, proteggerla da sanzioni e ridurre l’inflazione. Non ci dobbiamo aspettare una revisione di tale politica”, ha aggiunto. Berlino. Il presidente russo Vladimir Putin è un ”bugiardo, un ladro e ...