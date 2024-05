De André – Best Of Live Tour

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 maggio 2024) Dal 13 luglio CRISTIANO DEè in concerto in tutta Italia con “De#DeOf”. Andiamo a conoscere le date. Cristiano Dequesta estate sarà in concerto in tutta Italia con “DE#DEOF“. Si esibirà in concerto in tutta Italia con “De#DeOf”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa. E alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. L’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano racconta il padre, attingendo dall’immenso repertorio di ...