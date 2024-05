Incontinente - Ignavi Come si scannano Gruber e Mentana

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 7 maggio 2024) Duro scontro a La7. Protagonisti sono Lilli, conduttrice del programma “Otto e mezzo”, ed Enrico, il direttore del telegiornale della stessa rete. L’uno contro l’altra armati. Il punto di partenza della contesa è stato piuttosto semplice: il telegiornale disi è prolungato più del previsto, una circostanza abbastanza comune quando ci sono notizie importanti che richiedono copertura aggiuntiva. La reazione dia questo slittamento temporale, tuttavia, non si è fatta attendere e la giornalista l’ha detto chiaro e tondo con un commento pungente all’inizio del suo programma. “Buonasera e benvenuti alle 20:46, non alle otto e mezza e a Otto e mezzo, ma l’incontinenza è una brutta cosa. Scusateci di questo ritardo“, sono state le parole della giornalista. L’episodio va interpretato non solo ...