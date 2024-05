Atletica - Stefano Mei | Soddisfatto delle nostre staffette

(Di martedì 7 maggio 2024) Quattrosu cinque saranno alle Olimpiadi: un grande risultato per l’Italia che è uscita con buoni riscontri dalle World Relays disputate alle Bahamas. Alla fine solo la 4×400 mista ha mancato l’appuntamento con la qualificazione, ma anche nelle previsioni era apparsa quella più in difficoltà. Non è però ancora finita: al momento infatti verrebbe ripescata con il ranking, poiché occupa l’ultimo posto utile a disposizione, ma per blindare la qualificazione sarà necessario correre ancora più forte in occasione degli Europei, anche perché in questi due mesi le altre nazioni proveranno a sfilare il posto agli azzurri. Intanto, anche il presidente FidalMei si è detto particolarmentedella provasquadre azzurre.Mei: “La 4×100 femminile è l’emblema dello spirito ...

