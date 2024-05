Levialdi Ghiron Tor Vergata | Università impegnata per utilizzare IA e creare nuove competenze

(Di martedì 7 maggio 2024) “L’IA è già nella nostra società e le iniziative svolte all’interno dell’hanno l’obiettivo di promuovere gli aspetti culturali e di competenza necessari per poter affrontare e comprendere e potenzialmenteletecnologie per lo sviluppo della società e per la creazione di nuovi posti di lavoro”. Così, Nathan, rettore dell’di

L'analfabetismo geografico in Italia è un problema serio, denunciato da Riccardo Morri , presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Insegnanti di Geografia, in un'intervista a Orizzonte Scuola nel 2023. Le ore dedicate a questa materia sono ...

Evoluzione del gioco on-line: il ruolo delle Criptovalute - Evoluzione del gioco on-line: il ruolo delle Criptovalute - La diffusione delle valute digitali nel mondo del gioco online risale a ben prima della pandemia. Infatti, già da quando Bitcoin cominciò a guadagnare popolarità nel 2017, sempre più siti di giochi tr ...

La nuova telecamera doppia 2K pan/tilt per esterni di EZVIZ è stata acclamata come la nuova frontiera della tecnologia di sicurezza domestica - La nuova telecamera doppia 2K pan/tilt per esterni di EZVIZ è stata acclamata come la nuova frontiera della tecnologia di sicurezza domestica - EZVIZ afferma che la sua ultima telecamera Wi-Fi da esterno pan/tilt (PT) è dotata di doppia sicurezza, perché ha doppi obiettivi. Entrambe le telecamere del modello H9c sono classificate per una riso ...

Veeam Kasten V7.0 per la resilienza informatica e innovazione per il settore enterprise - Veeam Kasten V7.0 per la resilienza informatica e innovazione per il settore enterprise - Veeam migliora la protezione dei dati nativi Kubernetes con Kasten V7.0, ampliando il supporto VM e cloud-native per ambienti Red Hat OpenShift e Microsoft e potenziando le funzionalità di sicurezza p ...