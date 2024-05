Pomezia - si dimette l’Assessore e Vicesindaco Francesca Vittori | ecco chi la sostituirà

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 maggio 2024) Porte girevoli nella giunta pometina guidata dal Sindaco Veronica Felici. In pochi mesi arriva la terza nomina per il ruolo diinfatti, che era subentrata a Flavia Cerquoni (che aveva a sua volta sostituito Luisa Bonfiglio), ha rassegnato le proprie dimissioni.allora chi prenderà il suo posto. La nota del Comune. Nominato aun nuovo: è il terzo in pochi mesi per la Giunta Felici – (ilcorrieredellacitta.com)Nella giornata di oggi, alla presenza del Segretario comunale Dott.ssa Gloria Ruvo e del capogruppo della Lega Fabrizio Salvitti, il Sindaco Veronica Felici ha nominato come Assessore edel Comune di, Giada Bardi, con deleghe alle Politiche Sociali, all’Istruzione e allo ...