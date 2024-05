Queste non sono false vittime che inscenano un bombardamento israeliano su Rafah

(Di martedì 7 maggio 2024) Il 6 maggio 2024 è stato pubblicato su X il video di un uomo sorridente disteso su una barella mentre viene truccato da una donna. Accanto a lui si vede un secondo uomo, con quelle che sembrano delle ferite in volto, mentre fuma una sigaretta e ride. Secondo chi ha condiviso il filmato, «il Ministero della Salute di Gaza sta già preparando il make up alle “” per…#Pallywood #Israele». Il riferimento è alla teoria del complotto «Pallywood» diffusa da diversi account israeliani – tra i quali l’account ufficiale di Israele su X – secondo cui esisterebbe una sorta di Hollywood palestinese che produrrebbe contenuti di propaganda per conto di Hamas, il gruppo estremista palestinese che il 7 ottobre 2023 ha sferrato un duro attacco a Israele. Secondo l’autore del post in questione, quindi, il video sarebbe una messinscena per ingannare le ...

Roberto Campigotti , 57 anni, lascia una moglie e due figli. Un collega a Fanpage.it: "Una fortuna fossero in tre in ambulanza, altrimenti non avrebbe avuto speranza, ma purtroppo non è bastato".Continua a leggere

Può un semplice tatuaggio scatenare i benpensanti e soprattutto la polizia ? Se ci riferiamo a quanto è accaduto al 60enne ed ex barista Richard Hart la risposta è sì. Quattro ore e meno di 70 dollari è il tempo speso e la cifra dall’ uomo per avere ...

Tragedia nella giornata di oggi in provincia di Frosinone, alle porte di Cassino, dove un uomo è morto mentre mangiava un panino. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo: sul posto 118 e Carabinieri. Tragedia in provincia di Frosinone, uomo ...

Uomo o orso: la risposta alla domanda “chi preferiresti incontrare in un bosco” sconcerta gli uomini - uomo o orso: la risposta alla domanda “chi preferiresti incontrare in un bosco” sconcerta gli uomini - “Se ti trovassi da sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo o un orso” La risposta ha lasciato sconcertati molti uomini, alcuni dei quali si sono addirittura sentiti offesi!

Ragusa, incidente sul lavoro in una ditta edile: operaio cade dal solaio in un cantiere a Donnalucata, è grave - Ragusa, incidente sul lavoro in una ditta edile: operaio cade dal solaio in un cantiere a Donnalucata, è grave - È caduto dal solaio di un cantiere edile a Donnalucata, in provincia di Ragusa, l'operaio in gravi condizioni dopo un incidente sul lavoro ...

Elodie, Mina e le altre: perché una donna deve guadagnarsi la libertà di fare quello che le pare - Elodie, Mina e le altre: perché una donna deve guadagnarsi la libertà di fare quello che le pare - Elodie come Mina: no, nessun paragone, solo una riflessione su come si pensi, erroneamente, che il talento sia un lasciapassare per il corpo.