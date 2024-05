Annamaria Veneziano - scomparsa da giorni L’apprensione dell’intero paese di Lucera Foggia | Aiutateci a ritrovarl - non ha i farmaci con sé

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) Un interoin apnea per. La ragazza di 19 anni èda ventidalla sua città,, in provincia di. . Con sé non ha i documenti, il cellulare e iche assumeva regolarmente. L’appello disperato della famiglia: “a”. C’è un precedente nel 2019.Leggi anche: Milano, 41 persone intossicate dal cloro in piscina: 11 in ospedale. Tra loro, 28 bambini Lasi è allontanata nella mattinata di martedì 16 aprile facendo perdere le sue tracce e da allora non ha più dato notizie di sé, mettendo in allarme parenti e amici. Col passare dei, si teme ...