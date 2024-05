Cavi sottomarini - ecco il progetto del Mit per proteggere Genova

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 7 maggio 2024) La prossima settimana il Comitato della sicurezza marittima al ministero dei Trasporti discuterà su come gestire la sicurezza digitale di queste infrastrutture che trasformeranno“in un hub della digitalizzazione del Sud Europa”. Ad annunciarlo è stato il viceministro Edoardo Rixi a margine degli Stati generali dell’hi-tech nel polo genovese degli Erzelli. È proprio il capoluogo ligure la città individuata da Sparkle come porto digitale per il cavo BlueMed, che collegherà l’Italia con la Francia, la Grecia e Israele, con varie diramazioni nel Mediterraneo, e che fa parte delBlue Submarine Cable System, realizzato in partnership con Google e altri operatori con ulteriori estensioni nei continenti africano e asiatico. “Dobbiamo garantire la sicurezza delle nostre informazioni, l’impenetrabilità e la gestione in qualsiasi condizione del ...