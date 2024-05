Geolier - in arrivo il nuovo singolo | che omaggio a Maradona!

(Di martedì 7 maggio 2024)ha annunciato l’uscita delche debutterà venerdì dopo la mezzanotte. Il titolo sembra essere un vero e proprio. Emanuele Palumbo, meglio noto come, è uno dei rapper italiani più ascoltati del momento. Partito dal nulla con il“P Secondigliano”, è riuscito a scalare le classifiche nazionali, fino ad arrivare al Festival di Sanremo. Durante le serate dedicate alla musica italiana ha dimostrato in più occasioni tutto il proprio amore verso Napoli. Infatti, durante numerose interviste è apparso con la tuta del club partenopeo, con il quale vanta da sempre un legame molto importante. Il cantane, però, non smette fai di emozionare i propri fan, motivo per il quale ha annunciato (a sorpresa) l’uscita del ...

È fuori il videoclip de “L’ultima poesia” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Geolier , che lo vede insieme a Ultimo in un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare. Andiamo a saperne di più. fuori il ...

Geolier: esce un nuovo singolo - geolier: esce un nuovo singolo - 07 mag 2024 - S’intitola “El pibe de oro” e sarà pubblicato venerdì 10 maggio. Era stato spoilerato due mesi fa ...

Venditti: “Musica pop entri in Costituzione, senza De André o Geolier l’Italia non sarebbe com’è” - Venditti: “Musica pop entri in Costituzione, senza De André o geolier l’Italia non sarebbe com’è” - (Adnkronos) – Antonello Venditti vuole la musica pop in Costituzione. Il cantautore ospite oggi, 7 maggio, del Mic per la presentazione del suo tour che celebra i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’ ...

Geolier, il nuovo singolo «El Pibe de Oro» fuori il 10 maggio nel giorno dell'anniversario del primo scudetto del Napoli - geolier, il nuovo singolo «El Pibe de Oro» fuori il 10 maggio nel giorno dell'anniversario del primo scudetto del Napoli - geolier sta tornando. Dopo il successo de «L'Ultima Poesia» co Ultimo, il rapper napoletano ha annunciato l'uscita il 10 maggio del nuovo singolo «El Pibe ...