Serie A 2023 2024 - giudice sportivo dopo 35esima giornata | sei squalificat - non c’è Cristante

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono sei glii per la trentaseiesimadi. Tra questi non c’è Bryanche nei giorni scorsi era iniziata a circolare l’ipotesi di un possibile stop dela causa di una presunta bestemmia pronunciata al 75’ di Roma-Juventus. Ci sarebbe un video, ma non l’audio, elemento fondamentale per una squalifica in casi del genere. I giocatori fermati per un turno sono Gaetano, Augello (Cagliari), Barrenechea (Frosinone), Folorunsho (Verona), Piccoli (Lecce), Weah (Juventus). Squalifica di due giornate per il team manager della Salernitana, Salvatore Avallone per “avere, al 19° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara; ...