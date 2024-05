Officina Pasolini - domani 8 maggio Rudy Marra incontra Felice Liperi per il nuovo libro Roc - massa e potere

“Io oggi canto in mezzo all’altra gente/Perché ce credo o forse per decenza/Che partecipazione certo è libertà/Ma è pure resistenza”. (“A bocca chiusa”, Daniele Silvestri) La resistenza di un popolo di artisti , ma soprattutto la resistenza di un ...

Torino capitale della fotografia. Le mostre da non perdere nel mese di EXPOSED - Torino capitale della fotografia. Le mostre da non perdere nel mese di EXPOSED - Il festival di fotografia EXPOSED animerà Torino per tutto il mese di maggio. Abbiamo selezionato per voi alcune delle mostre più interessanti ...

Officina Pasolini: anche maggio sarà un mese ricco di proposte culturali - officina pasolini: anche maggio sarà un mese ricco di proposte culturali - officina pasolini: anche maggio sarà un mese ricco di proposte culturali. Maggio ricco di eventi a officina pasolini, il Laboratorio ...

A Bari l’evento speciale 'Bestia da stile' in scena al Kismet per la chiusura della stagione 'Bagliori' - A Bari l’evento speciale 'Bestia da stile' in scena al Kismet per la chiusura della stagione 'Bagliori' - L’adattamento teatrale di un testo di Pier Paolo pasolini chiude la Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet di Bari, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari.