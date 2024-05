Formaggio 'obbligatorio' al ristorante Lollobrigida: "Fake news" - formaggio 'obbligatorio' al ristorante Lollobrigida: "fake news" - Il formaggio 'd'ufficio' nei menu dei ristoranti Macché. "Voglio smentire tutte queste fake news che giravano sulla obbligatorietà dei formaggi nei menu ma voglio sostenere che il governo aveva ...

Dal Nutriscore ai prodotti fake, i pericoli per il made in Italy a tavola: l'sos di Coldiretti a Cibus - Dal Nutriscore ai prodotti fake, i pericoli per il made in Italy a tavola: l'sos di Coldiretti a Cibus - I fronti ancora aperti in Europa che minacciano l’agroalimentare nazionale. Presente a Parma una nutrita delegazione piacentina ...

Lollobrigida: nessun obbligo sui formaggi nei menù; ringrazio i ristoratori - Lollobrigida: nessun obbligo sui formaggi nei menù; ringrazio i ristoratori - “Voglio smentire tutte queste fake news che giravano sulla obbligatorietà dei formaggi nei menù ma voglio sostenere che il governo aveva sollecitato le due associazioni che oggi hanno sottoscritto il ...