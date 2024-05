Pentathlon - linea verde per l’Italia in Coppa del Mondo a Sofia | esordio per tre juniores azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 7 maggio 2024)e premio per i miglioridel panorama nazionale:si presenta al via della quarta ed ultima tappa delladel2024 dimoderno, in programma a, in Bulgaria, da domani, mercoledì 8, a lunedì 13 maggio senza gliqualificati ai Giochi di Parigi 2024 ed alla Finale di Ankara, ma con 8 atleti in gara.sul massimo circuito internazionale per la campionessa italiana junior Valentina Martinescu (JuniorAsti), per la vicecampionessa Teresa Gioia (Pentafiano) e per il campione italiano junior Matteo Bovenzi (Area 51): le prime due parteciperanno alla prova individuale femminile insieme ad Alice Rinaudo (Fiamme Oro), mentre il terzo ...