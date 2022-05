Partiti politici, fiducia zero. A chi credono gli italiani (Di lunedì 16 maggio 2022) Gli italiani non si fidano dei Partiti politici. È quanto emerge dall'indagine multiscopo dell'Istat «Aspetti della vita quotidiana» che analizza l'evoluzione della fiducia dei cittadini verso le istituzioni lungo un intero decennio (2012-2021). Si tratta di un dato da non sottovalutare: la fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, unita al loro buon funzionamento, favorisce la cooperazione e la coesione sociale, entrambi fattori che consentono una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche. Secondo l'analisi Istat, l'Italia si distingue per livelli di fiducia istituzionale generalmente bassi. All'ultimo posto della graduatoria si collocano i Partiti politici, nonostante la ripresa degli ultimi anni: ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Glinon si fidano dei. È quanto emerge dall'indagine multiscopo dell'Istat «Aspetti della vita quotidiana» che analizza l'evoluzione delladei cittadini verso le istituzioni lungo un intero decennio (2012-2021). Si tratta di un dato da non sottovalutare: laespressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, unita al loro buon funzionamento, favorisce la cooperazione e la coesione sociale, entrambi fattori che consentono una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche. Secondo l'analisi Istat, l'Italia si distingue per livelli diistituzionale generalmente bassi. All'ultimo posto della graduatoria si collocano i, nonostante la ripresa degli ultimi anni: ...

