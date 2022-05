Liverpool, Klopp: “Non mi aspetto che il City perda altri punti” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non mi aspetto che il City perda altri punti. Non so quando sia successo l’ultima volta che il City ha perso punti per due partite di fila. Ad ogni modo il loro risultato col West Ham non condiziona la nostra gara di domani”. Queste le parole di Jurgen Klopp nella conferenza alla vigilia di Southampton-Liverpool, valida per la 37esima giornata di Premier League. Con una vittoria, i Reds si porterebbero a -1 dal Manchester City, che contro il West Ham non è riuscito a chiudere il campionato, ottenendo solo un pareggio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) “Non miche il. Non so quando sia successo l’ultima volta che ilha persoper due partite di fila. Ad ogni modo il loro risultato col West Ham non condiziona la nostra gara di domani”. Queste le parole di Jurgennella conferenza alla vigilia di Southampton-, valida per la 37esima giornata di Premier League. Con una vittoria, i Reds si porterebbero a -1 dal Manchester, che contro il West Ham non è riuscito a chiudere il campionato, ottenendo solo un pareggio. SportFace.

