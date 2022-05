Insigne: “Piango da tre giorni. Porterò il Napoli sempre nel cuore” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco che Napoli resterà per sempre casa mia anche se a fine stagione non ci sarò più”. Si avvicina sempre di più la fine della stagione e l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli. Domenica, contro il Genoa, sarà l’ultimo match del capitano azzurro al Diego Armando Maradona. “Ogni volta che potrò tornerò nella città che sarà sempre casa mia – ha detto commosso -. Non vi nascondo che Piango da da tre giorni, passo fuori lo stadio e mi emoziono. E’ stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò il Napoli sempre nel cuore”. Bell’omaggio che gli ultras hanno ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) “Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco cheresterà percasa mia anche se a fine stagione non ci sarò più”. Si avvicinadi più la fine della stagione e l’addio di Lorenzoal. Domenica, contro il Genoa, sarà l’ultimo match del capitano azzurro al Diego Armando Maradona. “Ogni volta che potrò tornerò nella città che saràcasa mia – ha detto commosso -. Non vi nascondo cheda da tre, passo fuori lo stadio e mi emoziono. E’ stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene.ilnel”. Bell’omaggio che gli ultras hanno ...

