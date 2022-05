Letta:Europa sia grata a Draghi, con autorità ha messo Biden in guardia (Di giovedì 12 maggio 2022) "Gli europei dovrebbero essere grati a Draghi per quello che ha fatto in America. Ha messo in guardia gli Stati Uniti sulla situazione che c'è in Italia e in Europa, che si fa sempre più complessa. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Gli europei dovrebbero essere grati aper quello che ha fatto in America. Haingli Stati Uniti sulla situazione che c'è in Italia e in, che si fa sempre più complessa. ...

Advertising

HuffPostItalia : Letta: 'Scandalizzato da Orban, esplicito alleato di Putin. L'Europa sia unita di fronte alle sanzioni' - Corriere : Letta: «L’Ucraina è Europa: tocca a noi costringere Mosca alla pace» - HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Questa guerra è in Europa e l'Europa deve fermarla, spingendo Putin alla Pace' - AlbertoSomma4 : RT @AlbertoSomma4: Quindi, caro Letta, l'Europa non è matura, la vera prova di maturità sarebbe quella di riconoscersi in un contesto antro… - AlbertoSomma4 : Quindi, caro Letta, l'Europa non è matura, la vera prova di maturità sarebbe quella di riconoscersi in un contesto… -