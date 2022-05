I giovani presente e futuro della Lombardia al primo summit regionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un confronto tra giovani imprenditori e istituzioni su gender gap, sostenibilità e finanza Si è svolto a Monticelli Brusati (Bs) il 1° summit regionale dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia. All’incontro, organizzato per dar voce all’imprenditoria giovanile e creare un luogo di confronto con le istituzioni sui principali temi di attualità e di interesse per le imprese, hanno partecipato oltre 150 imprenditori lombardi in rappresentanza di tutti i territori. Il summit, moderato dalla giornalista e conduttrice di Tgcom 24 Stefania Scordio, è stato introdotto dal presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia Jacopo Moschini il quale ha voluto sottolineare che “essere un giovane imprenditore vuol dire ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un confronto traimprenditori e istituzioni su gender gap, sostenibilità e finanza Si è svolto a Monticelli Brusati (Bs) il 1°deiimprenditori di Confindustria. All’incontro, organizzato per dar voce all’imprenditoriale e creare un luogo di confronto con le istituzioni sui principali temi di attualità e di interesse per le imprese, hanno partecipato oltre 150 imprenditori lombardi in rappresentanza di tutti i territori. Il, moderato dalla giornalista e conduttrice di Tgcom 24 Stefania Scordio, è stato introdotto dal presidente deiimprenditori di ConfindustriaJacopo Moschini il quale ha voluto sottolineare che “essere un giovane imprenditore vuol dire ...

