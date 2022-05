Napoli, truffa del finto assegno su WhatsApp: 59 arresti tra Campania, Friuli e Liguria (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 59 gli arresti eseguiti questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Genova e dai militari di Napoli. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno smantellato tre sodalizi criminali specializzati nella commissione di truffe operanti su gran parte del territorio nazionale. I reati contestati sono falsità in titoli di credito e possesso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 59 glieseguiti questa mattina dai Carabinieri del Comando Provinciale di Genova e dai militari di. I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di, hanno smantellato tre sodalizi criminali specializzati nella commissione di truffe operanti su gran parte del territorio nazionale. I reati contestati sono falsità in titoli di credito e possesso L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

