Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, Bianchi: “La conoscenza e la comprensione della storia sono indispensabili per salvaguardare la democrazia” (Di lunedì 9 maggio 2022) “La conoscenza e la comprensione della storia sono indispensabili per salvaguardare i valori e i fondamenti della nostra democrazia”. Lo dichiara il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 maggio 2022) “Lae laperi valori e i fondamentinostra”. Lo dichiara il Ministro dell'Istruzione, Patrizio. L'articolo .

Advertising

Pontifex_it : Di fronte alla pazzia della guerra, continuiamo, per favore, a pregare ogni giorno il Rosario per la pace. E preghi… - gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - _Carabinieri_ : Ci vuole forza e determinazione per essere donna e mamma oggi, oltre che un grande cuore. Infiniti auguri a tutte l… - Alberto93383706 : RT @itsmeback_: Mosca, giorno della vittoria 9 maggio. ???? - ValerioPastore1 : RT @DFianoli: L'Ambasciatore russo Sergey Andreev e la sua scorta festeggiano il giorno della Vittoria al memoriale sito in Varsavia. Buon… -