30esima giornata Basket Serie A 2021/22: il punto (Di lunedì 9 maggio 2022) Con la 30esima giornata Basket Serie A 2021/22 si è conclusa la regular season. Dopo Virtus Bologna, che chiude al primo posto, e Olimpia Milano da seconda, si aggiungono le altre sei partecipanti ai playoff. Brescia si conferma terza, mentre Venezia scivola in quinta posizione alle spalle di Derthona. Sesto posto per Sassari che passa a Varese. Settima Reggio Emilia, ottava Pesaro che beffa Trieste, nona. Questo il tabellone completo dei Playoff: Virtus Bologna-Pesaro, Tortona-Venezia, Milano-REggio Emilia, Brescia-Sassari. 30esima giornata Basket Serie A 2021/22: i risultati VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA 79-57 CREMONA-TRENTO 112-105 REGGIANA-FORTITUDO BOLOGNA 88-77 NAPOLI-VL PESARO 84-85 VARESE-DINAMO ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 9 maggio 2022) Con la/22 si è conclusa la regular season. Dopo Virtus Bologna, che chiude al primo posto, e Olimpia Milano da seconda, si aggiungono le altre sei partecipanti ai playoff. Brescia si conferma terza, mentre Venezia scivola in quinta posizione alle spalle di Derthona. Sesto posto per Sassari che passa a Varese. Settima Reggio Emilia, ottava Pesaro che beffa Trieste, nona. Questo il tabellone completo dei Playoff: Virtus Bologna-Pesaro, Tortona-Venezia, Milano-REggio Emilia, Brescia-Sassari./22: i risultati VIRTUS BOLOGNA-BRESCIA 79-57 CREMONA-TRENTO 112-105 REGGIANA-FORTITUDO BOLOGNA 88-77 NAPOLI-VL PESARO 84-85 VARESE-DINAMO ...

