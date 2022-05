Torino, Berisha: “Peccato per il gol subito, c’ero sul tiro. Napoli? Squadra con valori importanti” (Di sabato 7 maggio 2022) Torino Berisha – Etrit Berisha, portiere del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Torino Channel, parlando della sconfitta contro il Napoli. “Arrivavamo da 6 risultati utili, anche oggi ci tenevamo tantissimo a vincere, abbiamo cercato di fare tutto il possibile ma abbiamo affrontato una Squadra con valori importanti. Siamo sempre stati in partita, abbiamo creato occasioni, nel primo tempo non abbiamo concesso quasi nulla al Napoli, che è una Squadra che crea sempre e segna. Nel secondo tempo sono riusciti a fare meglio e noi forse siamo calati fisicamente, poi loro hanno molti giocatori che possono fare la differenza e si è visto in certe occasioni, perché la partita è stata ... Leggi su seriea24 (Di sabato 7 maggio 2022)– Etrit, portiere del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni diChannel, parlando della sconfitta contro il. “Arrivavamo da 6 risultati utili, anche oggi ci tenevamo tantissimo a vincere, abbiamo cercato di fare tutto il possibile ma abbiamo affrontato unacon. Siamo sempre stati in partita, abbiamo creato occasioni, nel primo tempo non abbiamo concesso quasi nulla al, che è unache crea sempre e segna. Nel secondo tempo sono riusciti a fare meglio e noi forse siamo calati fisicamente, poi loro hanno molti giocatori che possono fare la differenza e si è visto in certe occasioni, perché la partita è stata ...

