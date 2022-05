Delio Rossi, Salvezza: “Stanno facendo qualcosa di davvero incredibile” (Di giovedì 5 maggio 2022) Delio Rossi, Salvezza- A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Atalanta, Lazio e Fiorentina, Delio Rossi. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. “Me la auguravo, devo dire che viste le premesse Stanno facendo qualcosa di incredibile. Sarebbe il più grande miracolo sportivo dell’anno se riuscissero a salvarsi. Il cambio della guida tecnica ha influito, ma soprattutto quello dei calciatori. Cambiare a metà campionato 10/11 giocatori e andare a prendere delle scommesse è comunque un rischio, quindi c’era un tempo di assestamento da rispettare”. Mazzocchi e Nicola: “Sì, ma nonostante sia d’accordo sul fatto che sia ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)- A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Atalanta, Lazio e Fiorentina,. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com. “Me la auguravo, devo dire che viste le premessedi. Sarebbe il più grande miracolo sportivo dell’anno se riuscissero a salvarsi. Il cambio della guida tecnica ha influito, ma soprattutto quello dei calciatori. Cambiare a metà campionato 10/11 giocatori e andare a prendere delle scommesse è comunque un rischio, quindi c’era un tempo di assestamento da rispettare”. Mazzocchi e Nicola: “Sì, ma nonostante sia d’accordo sul fatto che sia ...

Advertising

infoitcultura : 1 Football Club, LIVE gli interventi di Delio Rossi ed Oscar Damiani - CalcioPillole : 1 Football Club, LIVE gli interventi di Delio Rossi, Conte e Damiani - CruzLazio : Gli ultimi allenatori della Lazio che ad un anno dalla scadenza non hanno rinnovato il contratto: Petkovic, Delio Rossi… to be continued … - aiuannadai : @c4oscalmo Adem per le feels con Delio Rossi. Spettacolo puro impresso indelebilmente nella mia memoria - infoitsport : L'ALLENATORE - Delio Rossi: 'Spalletti ha fatto un ottimo lavoro con il Napoli' -