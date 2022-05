Calcio | Venezia | Busio ' McKennie mi ha ispirato a venire in Italia'

Advertising

nuova_venezia : Calcio: ai domiciliari il presidente della Reggina, Luca Gallo - susydigennaro : RT @napolimagazine: DOPPIO EX - Soviero: 'Un pezzo della mia vita tra Salerno e Venezia, bella sfida' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPPIO EX - Soviero: 'Un pezzo della mia vita tra Salerno e Venezia, bella sfida' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPPIO EX - Soviero: 'Un pezzo della mia vita tra Salerno e Venezia, bella sfida' - day1luck : #Salernitana #Venezia #calcio Informazioni consigliate dal bookmaker calcio italiano Salernitana vs Venezia Tasso… -

A parlare, ai microfoni di "Culture" su Dazn, è Gianluca Busio, centrocampista statunitense del, fra le sorprese di questo campionato. "Ilnon è mai un lavoro per me, è una passione, ......fuori dal campo è arrivata l'incoronazione di 'coach' del mese per la Lega. Tutto sta tornando nella normalità e l'idea che domenica Mihajlovic possa essere in panchina al 'Penzo' di...A parlare, ai microfoni di "Culture" su Dazn, è Gianluca Busio, centrocampista statunitense del Venezia, fra le sorprese di questo campionato. "Il calcio non è mai un lavoro per me, è una ...Salernitana Venezia, stasera in campo per il recupero della Serie A della 20^ giornata. Una sfida con in palio tre punti pesanti: per i campani perché vorrebbe dire mettere la testa fuori dal ...