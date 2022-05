Operaio morto alla Farnesina, un funzionario sentì le grida di aiuto (Di lunedì 2 maggio 2022) Forse avrebbe forse potuto salvarsi Fabio Palotti, l'Operaio di 39 anni morto schiacciato mentre lavorava alla manutenzione di un ascensore al ministero degli Esteri, a piazza della Farnesina, a Roma. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 2 maggio 2022) Forse avrebbe forse potuto salvarsi Fabio Palotti, l'di 39 annischiacciato mentre lavoravamanutenzione di un ascensore al ministero degli Esteri, a piazza della, a Roma. ...

