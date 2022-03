Atalanta, Pagliuca: «Qui si può costruire per migliorare. Espansione grazie alla tecnologia» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il neo co-presidente dell’Atalanta Pagliuca ha parlato delle motivazione che l’hanno portato a Bergamo Stephen Pagliuca, neo co-presidente dell’Atalanta dopo l’acquisizioni da parte della cordata americana, ha parlato in una intervista a L’Eco di Bergamo. PASSIONE PER IL CALCIO – «Il calcio è una passione di famiglia, i miei figli giocano a calcio e io ho passato parte della mia giovinezza in Olanda. Era il 1978 e ho assistito ai Mondiali di calcio in Argentina, quelli persi 3-1 dagli olandesi ai supplementari nella finale proprio contro i padroni di casa. Lì mi sono appassionato al calcio e vi ho trovato molte similitudini con il basket, sport che avevo praticato e al quale poi mi sono dedicato con i Boston Celtics. E ora ho scoperto che a Bergamo c’è per l’Atalanta la stessa passione che c’è a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il neo co-presidente dell’ha parlato delle motivazione che l’hanno portato a Bergamo Stephen, neo co-presidente dell’dopo l’acquisizioni da parte della cordata americana, ha parlato in una intervista a L’Eco di Bergamo. PASSIONE PER IL CALCIO – «Il calcio è una passione di famiglia, i miei figli giocano a calcio e io ho passato parte della mia giovinezza in Olanda. Era il 1978 e ho assistito ai Mondiali di calcio in Argentina, quelli persi 3-1 dagli olandesi ai supplementari nella finale proprio contro i padroni di casa. Lì mi sono appassionato al calcio e vi ho trovato molte similitudini con il basket, sport che avevo praticato e al quale poi mi sono dedicato con i Boston Celtics. E ora ho scoperto che a Bergamo c’è per l’la stessa passione che c’è a ...

Advertising

AtalantaBCFeed : Percassi e Pagliuca: 'Ecco come l'Atalanta diventerà più forte' #ForzaAtalanta #ABC1907 - CalcioNews24 : #Percassi racconta la trattativa con gli americani - OdeonZ__ : Percassi e Pagliuca: 'Così faremo un'Atalanta più forte. La Dea come i Celtics' - sportli26181512 : Percassi e Pagliuca: 'Così faremo un'Atalanta più forte. La Dea come i Celtics': Percassi e Pagliuca: 'Così faremo… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Percassi e Pagliuca: 'Così faremo un'Atalanta più forte. La Dea come i Celtics' -