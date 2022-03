Daniele Persegani | quanto costa una cena nel suo ristorante?

(Di martedì 1 marzo 2022) Il momento dellaè sempre delicato. Molti potrebbero voler passare una serata aldi. Eccocosare da lui. È sempre mezzogiorno è una trasmissione che ha colpito fin dal primo momento. Tante le personalità della cucina mostrate e che hanno attirato un certo successo. Tra questi c’è lo chef. Le curiosità sul suo conto sono tante e qualcuno vorrebbe passare una serata nel suo. Fonte InstagramIl programma condotto da Antonella Clerici è molto dinamico. Ci sono giochi a premi e tanto altro ma con sempre la cucina al centro della discussione. I tanti chef mostrati propongono diverse ricette. Ma riescono a far vedere le loro enormi qualità. Come ...

Quella che proponiamo ai lettori di Mondo Food per dare un tocco di novità alla tavola di Pasqua, assieme ai dolci tradizionali, è opera dello chef Daniele Persegani. Nella tradizione emiliana si mangino tagliatelle a Natale e a Pasqua. Lo chef Daniele Persegani volto noto TV propone la versione mantovana di un dolce dei ricordi delle tagliatelle dolci alle noci.