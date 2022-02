Martina Stella a quattro mesi dal parto | il segreto è nella colazione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 28 febbraio 2022)è diventata mamma per la seconda volta. A Vanity Fair si racconta a 4dale le sue parole possono di certo essere utili ad altre mamme, ad altre donne. Ha i suoi segreti di bellezza ma confessa anche che come tutte le neo mamme si sente stanca ma allo stesso tempo piena di gioia e animata da questa nuova energia. Sua figlia Ginevra, la prima figlia, ha bisogno di attenzioni, il piccolo Leonardo è un neonato, quindi bisogna conciliare sonno, allattamento e lavoro ma anche tanto altro.cerca di organizzare tutto, la sua nuova vita, non pretende di essere perfetta come mamma e come donna, rinuncia a qualcosa ma è felice; soprattutto inizia dallaperfetta.: “Non mi pesa ...