L’Amica Geniale 3 | clamoroso flop di ascolti | la quarta stagione è a rischio?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il 27 febbraio 2022 è andata in onda l’ultima puntata della terzade, la quale ha chiuso con un risultato non del tutto rassicurante. La serie, infatti, ha terminato lacon un calo dipiuttosto forte. In virtù di ciò, gli esperti hanno sollevato i dubbi per il prossimo capitolo che chiuderà ufficialmente la serie. Si farà o no? I vertici Rai hanno già rassicurato i telespettatori, mentre le attrici protagoniste hanno salutato definitivamente il set.3: finale conC’era grande attesa per i numeri della terzade, ma il risultato non è stato quello sperato. Il capitolo si è concluso comunque con un buon 19% di share ...