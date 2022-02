Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Milan ha almeno un motivo per sorridere, dopo un pareggio amaro e polemico come quello maturato con l'Udinese: Stefano Pioli finalmente può contare su quasi tutti i suoi uomini, per questo finale ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilha almeno un motivo per sorridere, dopo un pareggio amaro e polemico come quello maturato con l'Udinese: Stefano Piolipuò contare sui suoi uomini, per questo finale ...

Advertising

OdeonZ__ : Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli - sportli26181512 : Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli: Milan, finalmente stanno (qua… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli - Gazzetta_it : Milan, finalmente stanno (quasi) tutti bene. Per Ibra niente derby: obiettivo Napoli - sscalcionapoli1 : CdM – Stringere i denti con la Lazio, poi col Milan 3 big saranno finalmente convocati -