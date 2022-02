Atletica, campionati italiani indoor: dove vedere in tv Marcell Jacobs e le gare più attese (Di domenica 27 febbraio 2022) I campionati italiani indoor 2022 di Atletica leggera, dopo lo spettacolo della prima giornata, sono pronti a regalare una seconda giornata scoppiettante. Piatto forte di questa domenica, 27 febbraio, saranno i 60 metri dove scenderà in pista... Leggi su europa.today (Di domenica 27 febbraio 2022) I2022 dileggera, dopo lo spettacolo della prima giornata, sono pronti a regalare una seconda giornata scoppiettante. Piatto forte di questa domenica, 27 febbraio, saranno i 60 metriscenderà in pista...

Advertising

aibexint : RT @ItalianAirForce: #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. Nei… - EvelynBruno14 : RT @ItalianAirForce: #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. Nei… - ItalianAirForce : #Ancona: oggi ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica il 1° AS D. Derkach conquista ??nel salto triplo. N… - zazoomblog : Atletica Campionati Italiani lanci: Sara Fantini Nazzareno Di Marco e Carolina Visca vincono i tricolori -… - infoitsport : Atletica, Gerevini e Dester in testa dopo le prime prove ai Campionati Italiani -