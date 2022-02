Da cassiera del Super ad attrice: il racconto della sua svolta. (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Per questo ruolo ho subito pensato a una non professionista, avevo bisogno di una verità che soltanto la strada mi avrebbe portato. Necessitavo di una ferita, dovevo sentire la rabbia nel sangue», ha dichiarato Francesco Costabile, regista calabrese, illustrando Una femmina, al cinema dal 17 febbraio (Medusa Film). Lina Siciliano: un passato complicato A rispondere pienamente a questa necessità è stata Lina Siciliano, 25enne nata a Cariati, borgo medievale della Calabria, con un passato complicato e una brama di sopravvivere e autodeterminarsi, sin da subito, consegnati nelle mani del regista. «Senza una figura genitoriale, sono cresciuta in una casa famiglia. A 20 anni, spinta dal desiderio di indipendenza, ho preso una casa in affitto, mantenendomi con lavoretti saltuari», racconta Lina che, ora, vive a Napoli, dove era andata per far visita a un’amica ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) «Per questo ruolo ho subito pensato a una non professionista, avevo bisogno di una verità che soltanto la strada mi avrebbe portato. Necessitavo di una ferita, dovevo sentire la rabbia nel sangue», ha dichiarato Francesco Costabile, regista calabrese, illustrando Una femmina, al cinema dal 17 febbraio (Medusa Film). Lina Siciliano: un passato complicato A rispondere pienamente a questa necessità è stata Lina Siciliano, 25enne nata a Cariati, borgo medievaleCalabria, con un passato complicato e una brama di sopravvivere e autodeterminarsi, sin da subito, consegnati nelle mani del regista. «Senza una figura genitoriale, sono cresciuta in una casa famiglia. A 20 anni, spinta dal desiderio di indipendenza, ho preso una casa in affitto, mantenendomi con lavoretti saltuari», racconta Lina che, ora, vive a Napoli, dove era andata per far visita a un’amica ...

