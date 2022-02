Salta la visita di Draghi a Mosca. La strategia italiana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non si parla sotto le bombe. Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi annulla la sua visita a Mosca. Ad annunciarlo durante il question-time al Senato sulla crisi ucraina è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, reduce da un vertice a Palazzo Chigi nella mattinata. “Riteniamo che non vi possano essere nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione”. Era stato Draghi la scorsa settimana a confermare l’imminente trasferta nella capitale russa con un incontro al Cremlino chiesto da Vladimir Putin. L’Italia “ritiene ancora possibile” una soluzione diplomatica alla crisi anche se “i margini si riducono ogni giorno”, avvisa Di Maio in aula. Il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e l’invio delle ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Non si parla sotto le bombe. Il presidente del Consiglio italiano Marioannulla la sua. Ad annunciarlo durante il question-time al Senato sulla crisi ucraina è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, reduce da un vertice a Palazzo Chigi nella mattinata. “Riteniamo che non vi possano essere nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione”. Era statola scorsa settimana a confermare l’imminente trasferta nella capitale russa con un incontro al Cremlino chiesto da Vladimir Putin. L’Italia “ritiene ancora possibile” una soluzione diplomatica alla crisi anche se “i margini si riducono ogni giorno”, avvisa Di Maio in aula. Il riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e l’invio delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Salta visita Sanzioni contro la Russia: a chi e con quali conseguenze (anche in Ue) In effetti lo stesso Draghi non ha cancellato la visita a Mosca , per la quale però manca ancora una data, affermando: 'La via del dialogo resta essenziale'. Salta, invece, il faccia a faccia tra il ...

