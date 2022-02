Cagliari in balia dei tifosi del Napoli, gestione dell’ordine pubblico sotto accusa (Di martedì 22 febbraio 2022) Polemiche a Cagliari per la gestione dell’ordine pubblico, all’indomani del raid nel capoluogo sardo dei tifosi napoletani, in occasione del posticipo di serie A al Sant’Elia. Una lunga giornata, iniziata con il corteo provocatorio di circa trecento tifosi partenopei nelle vie centrali della città, proseguita con la tentata incursione di un gruppo di ultras nella sede dell’Unione sarda e terminata in serata con gli scontri con le forze dell’ordine e gli Sconvolts Cagliaritani. “Non ci sono giustificazioni per quanto accaduto ieri a Cagliari, con centinaia di tifosi della squadra partenopea autorizzati a sfilare in corteo per tutta la città, sino allo stadio S.Elia- attacca Salvatore Deidda, deputato di Fratelli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) Polemiche aper la, all’indomani del raid nel capoluogo sardo deinapoletani, in occasione del posticipo di serie A al Sant’Elia. Una lunga giornata, iniziata con il corteo provocatorio di circa trecentopartenopei nelle vie centrali della città, proseguita con la tentata incursione di un gruppo di ultras nella sede dell’Unione sarda e terminata in serata con gli scontri con le forzee gli Sconvoltstani. “Non ci sono giustificazioni per quanto accaduto ieri a, con centinaia didella squadra partenopea autorizzati a sfilare in corteo per tutta la città, sino allo stadio S.Elia- attacca Salvatore Deidda, deputato di Fratelli ...

SeaMaria72 : @AnsaSardegna @favolafrancis È una vergogna ! Il centro di Cagliari in balia di questi pseudo tifosi ! Non dovevano farli neanche arrivare ! - kakar7321 : Completamente in balia del Cagliari, aspettiamo solo di prendere gol -