Matteo Bassetti preso a male parole in strada "L'Italia è piena di imbecilli" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ennesimo attacco al professor Matteo Bassetti per le sue idee in merito al vaccino. Con lui c'era anche la moglie. Non è la prima volta che il professor Matteo Bassetti – direttore delle malattie Infettive presso il Policlinico San Martino di Genova – è oggetto di pesanti attacchi. Solitamente, tuttavia, gli insulti e le L'articolo proviene da Leggilo.org.

ItaliaViva : Genova, Matteo Bassetti aggredito verbalmente mentre prende l’aperitivo con la moglie in via XX Settembre.… - raffaellapaita : Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti sono un episodio GRAVE e insieme INCONCEPIBILE. Chiediamo per questo agli in… - Corriere : La moglie di Bassetti: «Io e Matteo aggrediti dai no vax durante l’aperitivo, ero terrorizzata» - Luigi767718912 : RT @raffaellapaita: Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti sono un episodio GRAVE e insieme INCONCEPIBILE. Chiediamo per questo agli inquir… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: Genova, Matteo Bassetti aggredito verbalmente mentre prende l’aperitivo con la moglie in via XX Settembre. @raffaellapaita… -