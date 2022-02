Masterchef, super ospite sportivo nella prossima puntata (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mancano solo due settimane alla finale Mancano solo due settimane dalla finale di Masterchef 2022. Arrivano così altre eliminazioni, dato che a questo punto del cooking show ogni errore diventa fatale. Elena e Federico sono costretti ad abbandonare il gioco. Cinque cono così i concorrenti che che prima di arrivare alle sfide decisive di giovedì 3 marzo dovranno affrontare, la prossima settimana, le ultime prove. Prove in cui, come mostrato nell’anticipazione di fine puntata, vedranno la partecipazione straordinaria in un ruolo per lui totalmente inedito di Matteo Berrettini. Dopo il Festival di Sanremo, il tennista romano arriva anche dietro il bancone della cucina di Masterchef che laccerà da parte, per una volta la racchetta da tennis. Leggi anche: Masterchef 2022: a un passo dalla finale La ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mancano solo due settimane alla finale Mancano solo due settimane dalla finale di2022. Arrivano così altre eliminazioni, dato che a questo punto del cooking show ogni errore diventa fatale. Elena e Federico sono costretti ad abbandonare il gioco. Cinque cono così i concorrenti che che prima di arrivare alle sfide decisive di giovedì 3 marzo dovranno affrontare, lasettimana, le ultime prove. Prove in cui, come mostrato nell’anticipazione di fine, vedranno la partecipazione straordinaria in un ruolo per lui totalmente inedito di Matteo Berrettini. Dopo il Festival di Sanremo, il tennista romano arriva anche dietro il bancone della cucina diche laccerà da parte, per una volta la racchetta da tennis. Leggi anche:2022: a un passo dalla finale La ...

