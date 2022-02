Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, anticipazioni prima puntata 16 febbraio: coppie, esperti, compatibilità, repliche e streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Buone notizie per gli appassionati di Matrimonio a prima Vista perché il programma, targato Discovery, questa sera tornerà in onda anche in chiaro, su Real Time, dopo il debutto in anteprima il 26 gennaio scorso. Ma cosa succederà in questa ottava edizione? Chi vestirà i panni dell’esperto? E quali saranno le coppie? Matrimonio a prima Vista Italia 2022: anticipazioni e coppie Sono sei i partecipanti pronti a convolare a nozze: non si conoscono, ma saliranno sull’altare e si giureranno amore eterno. Con la speranza che sia davvero così. La prima coppia è formata da Antonio e Giorgia: lui ha 29 anni, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Buone notizie per gli appassionati diperché il programma, targato Discovery, questa sera tornerà in onda anche in chiaro, su Real Time, dopo il debutto in anteil 26 gennaio scorso. Ma cosa succederà in questa ottava edizione? Chi vestirà i panni dell’esperto? E quali saranno leSono sei i partecipanti pronti a convolare a nozze: non si conoscono, ma saliranno sull’altare e si giureranno amore eterno. Con la speranza che sia davvero così. Lacoppia è formata da Antonio e Giorgia: lui ha 29 anni, è ...

