Pechino 2022 | skeleton femminile | oro alla tedesca Neise | 12^ Valentina Margaglio

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ laHannahla vincitrice della gara diai Giochi Olimpici invernali di. Sul budello dello Yanqing National Sliding Centre, dove sono andate in scena le ultime due run, a trionfare è stata l’atleta teutonica, capace di regalare la prima medaglia di sempre al suo paese in questa disciplina. Gara dominata da parte di, che ha concluso con il tempo complessivo di 4:07.62, precedendo di 62 millesimi Jaclyn Narracott. Seconda piazza per l’australiana, che si è vista scippare il record della pista proprio dama si gode comunque una preziosa medaglia d’argento. Sul gradino più basso del podio l’olandese Kimberley Bos, che proprio nel finale ha scavalcato laHermann. L’unica ...

Allo Yanqing National Sliding Centre Hannah Neise si laurea nuova campionessa olimpica. La tedesca si prende l'oro col tempo complessivo di 4'07"62, precedendo l'australiana Jaclyn Narracott, argento ...Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) chiudono al settimo posto la rhythm dance al Capital Indoor Stadium di. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno ottenuto 82.68 punti, conquistando così anche la qualificazione per la seconda parte di gara della danza sul ghiaccio: appuntamento per lunedì 14 ...È arrivata la data tanto attesa: Pechino Express tornerà il 10 marzo? E a Sky, che ne ha dato l'annuncio, sono certi «questo viaggio avrà dell'incredibile». Dopo il successo che il programma condotto ...Tante prime volte nel podio della gara olimpica dello skeleton femminile di Pechino 2022. La Germania vince per la prima volta l’oro in questa disciplina con Hannah Neise. Argento e bronzo ...