Attacchi alla dirigente, da De Luca controreplica per Franceschini: Nessuno ha offeso nessuno (Di sabato 12 febbraio 2022) Controrisposta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al ministro della Cultura Dario Franceschini, che in una nota ha invitato il governatore campano a scusarsi per le parole utilizzate nella diretta Facebook di ieri sul capo ufficio legislativo del Ministero Annalisa Cipollone. "nessuno ha offeso nessuno – scrive De Luca su Facebook – trovo di una ipocrisia insopportabile l'abitudine a nascondersi dietro il 'politicamente corretto' per non affrontare i problemi di merito, avendo davvero tempo da perdere. Nel merito, è in discussione la mancata leale collaborazione tra istituzioni, quando si mettono in circolazione atti senza un minimo di confronto preventivo. Ed è in discussione, soprattutto, una concezione della 'tutela del ...

