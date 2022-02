Rione Traiano | inseguimento con le moto | 2 arresti

Advertising

RedazioneTvcity : Rione Traiano: Inseguimento con le moto. Carabinieri arrestano 2 persone - - cronachecampane : Napoli, inseguimento con le moto al rione Traiano: 2 arrestati #inseguimentoconlemoto #UltimeNotizie - fattidinapoli : Napoli: Rocambolesco inseguimento con le moto al Rione Traiano. Carabinieri arrestano 2 persone - - NapoliToday : #Cronaca #Soccavo Inseguimento in moto, i due fuggitivi di scontrano con un veicolo dei carabinieri e cadono sull'a… - NackaSkoglund89 : RT @smgii1908: ATTENZIONE IL RIONE TRAIANO CI CREDE -

Ultime Notizie dalla rete : Rione Traiano

Cronache Campania

Il protagonista o i protagonisti di quelle scritte e simboli si sono anche firmati con "99". Lo scempio sulla parete dell'asilo è stato coperto con delle lenzuola. Sconcerto e ...NAPOLI. Una nuova tegola giudiziaria si abbatte, tra le polemiche, sugli ultimi ras del. Il boss Francesco Puccinelli e gli scissionisti Salvatore Basile e Giuseppe Lazzaro ieri mattina hanno rimediato tre condanne tutt'altro che soft al termine del processo celebrato con ...Due giovani in moto percorrono Via Cassiodoro, nel cuore del rione Traiano. Nel senso opposto 3 motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli. Nicusor Gheorghe Dumitru, 28 anni, e Luigi Nocera, 19 ...Due giovani in moto percorrono Via Cassiodoro, nel cuore del rione Traiano. Nel senso opposto 3 motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli. Nicusor Gheorghe Dumitru, 28 anni, e Luigi Nocera, 19 ...