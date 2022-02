Aggiornamento iOS 15.4 ricco di novità importanti: ecco come cambieranno l’iPhone (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con l’Aggiornamento alla versione numero 15.4 di iOS, il sistema operativo di iPhone, arriveranno un sacco di interessanti funzioni: mettetevi comodi perchè in questa pagina cercheremo di spiegarvi le principali migliorie introdotte. iOS 15.4, 10/2/2022 – Computermagazine.itPartiamo dal Tap to Pay, ovvero, una funzione che permetterà ai commercianti di utilizzate l’iPhone come se fosse un vero e proprio POS, accettando così i pagamenti sia tramite Apple Pay quanto attraverso le altre carte di credito/debito abilitate. Altra novità riguarda lo sblocco del Face ID anche attraverso la mascherina. Alla luce della pandemia di covid che ormai imperversa da due anni, iOS ha deciso di rendere più agevole lo sblocco tramite riconoscimento facciale anche se si indossa appunto il dispositivo di protezione individuale. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con l’alla versione numero 15.4 di iOS, il sistema operativo di iPhone, arriveranno un sacco di interessanti funzioni: mettetevi comodi perchè in questa pagina cercheremo di spiegarvi le principali migliorie introdotte. iOS 15.4, 10/2/2022 – Computermagazine.itPartiamo dal Tap to Pay, ovvero, una funzione che permetterà ai commercianti di utilizzatese fosse un vero e proprio POS, accettando così i pagamenti sia tramite Apple Pay quanto attraverso le altre carte di credito/debito abilitate. Altrariguarda lo sblocco del Face ID anche attraverso la mascherina. Alla luce della pandemia di covid che ormai imperversa da due anni, iOS ha deciso di rendere più agevole lo sblocco tramite riconoscimento facciale anche se si indossa appunto il dispositivo di protezione individuale. ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento iOS Rivoluzione Apple: ora l'iPhone diventa un Pos Se na parlava da giorni, ora è arrivata la conferma da Apple: grazie all'aggiornamento di iOS, gli iPhone diventeranno a tutti gli effetti dei Pos, abilitati ad accettare pagamenti tramite Apple Pay , carte di credito e di debito contactless senza il supporto di alcun ...

Novità extra con iOS 15.4 beta 2 pubblica: riscontri aggiuntivi oggi iOS 15.4 Ci sono alcune novità aggiuntive che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito dell'aggiornamento iOS 15.4 . Il rilascio della beta 2 pubblica , infatti, consente di chiudere il cerchio rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri con un primo articolo, in quanto abbiamo ...

WhatsApp: nuovo aggiornamento per iOS Evosmart WhatsApp: novità in roll-out per iOS, in sviluppo per Android La prima menzione spetta senza dubbio alla beta 22.4.0.72 distribuita da WhatsApp per gli utenti iOS, attraverso il ... WhatsApp arriveranno con i prossimi aggiornamenti“.

Arriva la seconda beta pubblica di iOS e iPadOS 15.4, con un sacco di nuove funzioni con macOS 12.3 sarà possibile aggiornare le AirPods direttamente dal Mac, mentre iOS 15.4 dovrebbe integrare dei nuovi widget, di cui uno dedicato ad Apple Card.

