Theo Hernandez, ecco quando verrà annunciato il rinnovo con il Milan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non c'è nessun dubbio in merito al rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan: ecco quando verrà annunciato il prolungamento Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non c'è nessun dubbio in merito aldi contratto dicon ilil prolungamento

Advertising

Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - fanpage : Non si parla solo di calcio giocato per il derby #InterMilan: Lautaro accusato di un presunto sputo a Theo Hernandez - capuanogio : ++ Le squalifiche dopo #InterMilan: 2 giornate a #Bastoni e una a #Inzaghi. Multa di 10.000 euro per Lautaro… - vivafcinter1908 : RT @MatteDj23: se theo hernandez è valutato “almeno 60 milioni” dumfries dovrebbe valerne almeno 80 dopo che ieri sera l’ha preso per mano… - mirkopioltini74 : RT @capuanogio: ++ Le squalifiche dopo #InterMilan: 2 giornate a #Bastoni e una a #Inzaghi. Multa di 10.000 euro per Lautaro #Martinez Un… -