Distrugge 25 auto in sosta con un palo segnaletico | poi lo scaraventa sul parabrezza dei Carabinieri

Roma. Un impeto d'ira improvviso, poi l'assalto alle auto parcheggiate nei dintorni della stazione. E' accaduto proprio nella giornata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, intorno alle 9.00 del mattino. Nel mirino, più di 20 auto in sosta (23 per la precisione), colpite e danneggiate con un palo un palo della segnaletica. Non si sa bene cosa lo abbia spinto a rivolgersi con quella eccessiva violenza contro le vetture di cittadini nemmeno conosciuti. Leggi anche: Drammatico incidente sulla Roma-L'Aquila, auto investe una mucca: 2 feriti gravi Aggressione a Roma contro i Carabinieri In aggiunta, quando il soggetto si è reso conto dell'arrivo di una gazzella dei Carabinieri, l'agitazione è diventato ancora più lampante. L'uomo non solo non è fuggito dinanzi ...

