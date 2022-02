Dalla puzza di ascelle ai bisogni fuori dal water: è il trionfo della sporcizia al GF VIP 6 (Di martedì 8 febbraio 2022) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto. Come se non bastassero le immagini di una casa perennemente sporca e in disordine, ci hanno pensato anche i vipponi a farsi pubblicità da soli. Si parla infatti di mancata igiene nella casa del Grande Fratello ma non solo. Non è la prima volta che i concorrenti fanno delle insinuazioni ( c’è in particolare un concorrente che viene sempre accusato di essere parecchio sporco, anche se la cosa non è mai stata affrontata pubblicamente). Ieri sera, l’igiene, è stato motivo di nomination per un vippone. Basciano ha infatti puntato il dito contro Antonio che è stato poi difeso anche da Soleil. Ma non solo. Delia ha lanciato anche un’altra accusa contro Jessica Selassiè che a quanto pare, non starebbe molto attenta alla sua igiene personale: “Le puzzano molto le ascelle” ha detto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 febbraio 2022) Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 6 è successo un po’ di tutto. Come se non bastassero le immagini di una casa perennemente sporca e in disordine, ci hanno pensato anche i vipponi a farsi pubblicità da soli. Si parla infatti di mancata igiene nella casa del Grande Fratello ma non solo. Non è la prima volta che i concorrenti fanno delle insinuazioni ( c’è in particolare un concorrente che viene sempre accusato di essere parecchio sporco, anche se la cosa non è mai stata affrontata pubblicamente). Ieri sera, l’igiene, è stato motivo di nomination per un vippone. Basciano ha infatti puntato il dito contro Antonio che è stato poi difeso anche da Soleil. Ma non solo. Delia ha lanciato anche un’altra accusa contro Jessica Selassiè che a quanto pare, non starebbe molto attenta alla sua igiene personale: “Leno molto le” ha detto ...

