F1, presentazione Ferrari 2022: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 7 febbraio 2022) La data, l’orario e la diretta per seguire live la presentazione della nuova monoposto della Ferrari in vista della stagione 2022. C’è tanta attesa per scoprire la nuova nata a Maranello: la F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di far dimenticare i deludenti risultati degli anni passati, ora che la coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha dimostrato tanto talento. Come più volte sottolineato da Mattia Binotto, lo sviluppo della SF21, la vettura dello scorso anno, è stato sacrificato per concentrarsi fin da subito sul 2022, caratterizzato da ampi stravolgimenti. La presentazione avverrà giovedì 17 febbraio alle ore 14:00, e sarà visibile attraverso un sito web creato per l’occasione. Al momento, inoltre, non è stata comunicata ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) La, l’e laper seguire live ladella nuova monoposto dellain vista della stagione. C’è tanta attesa per scoprire la nuova nata a Maranello: la F1-75, questo il suo nome, avrà il compito di far dimenticare i deludenti risultati degli anni passati, ora che la coppia formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz ha dimostrato tanto talento. Come più volte sottolineato da Mattia Binotto, lo sviluppo della SF21, la vettura dello scorso anno, è stato sacrificato per concentrarsi fin da subito sul, caratterizzato da ampi stravolgimenti. Laavverrà giovedì 17 febbraio alle ore 14:00, e sarà visibile attraverso un sito web creato per l’occasione. Al momento, inoltre, non è stata comunicata ...

Advertising

sportface2016 : #F1 | La data e come seguire la presentazione della #Ferrari 2022 - itsracingtaim : mi hanno messo il pon di francese anche il 17 febbraio ktm ktm ktm ktm non posso seguire la presentazione della Ferrari - Formula1WM : #Ferrari, sale l’attesa per la presentazione della F1-75: Siete pronti? - infoitsport : F1, la presentazione a sorpresa della Haas: monoposto dal cuore Ferrari - andreastoolbox : Formula 1, la presentazione a sorpresa della Haas: monoposto dal cuore Ferrari | Sky Sport -