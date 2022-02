GFVip, bomba Deianira Marzano: “In casa un concorrente con la passione per le escort” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questi giorni, sono diverse le voci hot che girano sui concorrenti della casa del GFVip, condotto da Alfonso Signorini. Deianira Marzano, infatti, nelle ultime ore ha sganciato diverse bombe non indifferenti sui social. Vediamo cosa ha detto l’influencer ed esperta di gossip. passione escort Stando a quanto dichiara la Marzano su Instagram, pare che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questi giorni, sono diverse le voci hot che girano sui concorrenti delladel, condotto da Alfonso Signorini., infatti, nelle ultime ore ha sganciato diverse bombe non indifferenti sui social. Vediamo cosa ha detto l’influencer ed esperta di gossip.Stando a quanto dichiara lasu Instagram, pare che L'articolo

Advertising

GiuGiuLolaLove : RT @zo_bibi: Amerò sempre questo video, Baru è una bomba di carisma e virilità…la cosa migliore che potesse capitare a questo GFvip, l’elfo… - xrhodaxx : RT @zo_bibi: Amerò sempre questo video, Baru è una bomba di carisma e virilità…la cosa migliore che potesse capitare a questo GFvip, l’elfo… - zo_bibi : Amerò sempre questo video, Baru è una bomba di carisma e virilità…la cosa migliore che potesse capitare a questo GF… - Mario235805751 : #GFvip. Non è una bomba, ma il caro Urtis dopo sotto le coperte dello scorso anno si voleva fare Egoman. Malgrado… - mirti1010 : RT @___just__me: Segnaliamo in massa Aurora a Signorini per il prossimo gfvip, una bomba sta ragazza.. Giudica tutti (con cognizione di cau… -