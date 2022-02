Osimhen, alle 14:00 nuova visita di controllo con il professor Tartaro (Di martedì 1 febbraio 2022) Due spezzoni col Bologna e con la Salernitana con la prospettiva di tornare titolare alla ripresa del campionato. Questo l’obiettivo più o meno dichiarato di Victor Osimhen, che dopo il terribile infortunio allo zigomo e all’orbita che l’ha tenuto fermo per due mesi scalda i motori per una seconda parte di stagione esaltante. La notizia, di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, è che Victor Osimhen si sottoporrà oggi (alle 14:00) a un’ulteriore visita di controllo al volto con il professor Tartaro, che l’ha operato a novembre. +++ alle 14.00 visita di controllo al volto per Victor Osimhen con il professor Tartaro +++ — Radio Kiss Kiss Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Due spezzoni col Bologna e con la Salernitana con la prospettiva di tornare titolare alla ripresa del campionato. Questo l’obiettivo più o meno dichiarato di Victor, che dopo il terribile infortunio allo zigomo e all’orbita che l’ha tenuto fermo per due mesi scalda i motori per una seconda parte di stagione esaltante. La notizia, di Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, è che Victorsi sottoporrà oggi (14:00) a un’ulterioredial volto con il, che l’ha operato a novembre. +++14.00dial volto per Victorcon il+++ — Radio Kiss Kiss Napoli ...

