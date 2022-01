Juventus, ora c’è anche la data della presentazione! (Di domenica 30 gennaio 2022) Il super colpo di questo mese di gennaio messo a segno dalla Juventus con l’acquisto di Dusan Vlahovic ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo e ora la società bianconera ha anche annunciato la data della presentazione ufficiale: Vlahovic Juventus PresentazioneL’attaccante serbo, che vestirà la maglia numero 7 dell’ex Cristiano Ronaldo, verrà presentato martedì 1 febbraio alle ore 11:30 presso le strutture ufficiali del club. Non sarà certamente una presentazione banale, i tifosi bianconeri non stanno già più nella pelle. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Il super colpo di questo mese di gennaio messo a segno dallacon l’acquisto di Dusan Vlahovic ha fatto il giro del mondo in brevissimo tempo e ora la società bianconera haannunciato lapresentazione ufficiale: VlahovicPresentazioneL’attaccante serbo, che vestirà la maglia numero 7 dell’ex Cristiano Ronaldo, verrà presentato martedì 1 febbraio alle ore 11:30 presso le strutture ufficiali del club. Non sarà certamente una presentazione banale, i tifosi bianconeri non stanno già più nella pelle. Matteo Brignone

